Из-за чего может возникнуть пульсация в голове, и что делать Алёна Юрьева Боль или пульсация в голове могут вызвать беспокойство у любого человека, и часто они могут быть симптомами различных заболеваний или неблагополучий.
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