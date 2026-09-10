Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

19 подписчиков

В КЧР сотрудники полиции и представители общественных организаций провели мероприятия по профилактике экстремизма среди молодежи

В КЧР сотрудники полиции и представители общественных организаций провели мероприятия по профилактике экстремизма среди молодежи

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних, представителями Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской Республики и Министерства физической культуры и спорта КЧР провели цикл профилактических мероприятий, направленных на предупреждение вовлечения молодежи в деструктивную деятельность.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым