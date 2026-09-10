В КЧР сотрудники полиции и представители общественных организаций провели мероприятия по профилактике экстремизма среди молодежи

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних, представителями Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской Республики и Министерства физической культуры и спорта КЧР провели цикл профилактических мероприятий, направленных на предупреждение вовлечения молодежи в деструктивную деятельность.