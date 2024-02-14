Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» встретился со студентами – участниками СВО

ЛУГАНСК, 14 февраля, ФедералПресс. В Луганске состоялась встреча генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова с демобилизованными студентами-участниками СВО, участниками проекта «Спасибо братцы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии