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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» встретился со студентами – участниками СВО

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» встретился со студентами – участниками СВО

ЛУГАНСК, 14 февраля, ФедералПресс. В Луганске состоялась встреча генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова с демобилизованными студентами-участниками СВО, участниками проекта «Спасибо братцы».

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