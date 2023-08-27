МОЯ СТРАНА

6 784 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Сбивать надо было тогда, когда мы узнали, что пиндо-сранцы передают данные со спутников бандеровцам!😜👈👍Пришла пора сбива...
  • LEV Skoroxod
    Дядя Вова, пора сделать рокировку! Вам не кажется?"БРИТАНЕЦ, НЕ МАШ...
  • LEV Skoroxod
    И кроме всего прочего! Это его ребята до прихода основной колонны брали аэропорт Приштина и удерживали его до прихода..."БРИТАНЕЦ, НЕ МАШ...

В ТЫЛУ РОССИИ ГОТОВИТСЯ ОСОБЫЙ "КОНТРНАСТУП". "РУССКИЕ ГОРОДА ПОДОЖГУТ МИГРАНТЫ"

В ТЫЛУ РОССИИ ГОТОВИТСЯ ОСОБЫЙ "КОНТРНАСТУП". "РУССКИЕ ГОРОДА ПОДОЖГУТ МИГРАНТЫ"

Обозреватель Царьграда Георгий Евстафьев в своей публикации предостерегает: ввезённые в нашу страну миллионы мигрантов - это гремучая смесь, которая готова возгореться в любой момент.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Герасименко
Похоже миграционный вопрос, разгоняемый враждебными каналами и блохерами, стал основным оружием по подрыву нашей страны изнутри. Каждая прозападная собака считает своим долгом подлить масла в разжигание межнациональной розни. Успокойтесь, шататели государства Российского, ничего у вас не получится. А всю эту нелегальную мигрантскую гопоту мы и без вашей провокаторской помощи выкинем из страны. Если не заметили, этот процесс уже идёт, правоохранители занимаются нелегалами активно. Следите за новостями.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх