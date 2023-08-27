Обозреватель Царьграда Георгий Евстафьев в своей публикации предостерегает: ввезённые в нашу страну миллионы мигрантов - это гремучая смесь, которая готова возгореться в любой момент.
В ТЫЛУ РОССИИ ГОТОВИТСЯ ОСОБЫЙ "КОНТРНАСТУП". "РУССКИЕ ГОРОДА ПОДОЖГУТ МИГРАНТЫ"
Комментарии
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Николай Герасименко
Похоже миграционный вопрос, разгоняемый враждебными каналами и блохерами, стал основным оружием по подрыву нашей страны изнутри. Каждая прозападная собака считает своим долгом подлить масла в разжигание межнациональной розни. Успокойтесь, шататели государства Российского, ничего у вас не получится. А всю эту нелегальную мигрантскую гопоту мы и без вашей провокаторской помощи выкинем из страны. Если не заметили, этот процесс уже идёт, правоохранители занимаются нелегалами активно. Следите за новостями.
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