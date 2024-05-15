В РФ захотели установить максимальный порог для расходов на ЖКХ

В России хотят установить единый стандарт максимально допустимой доли расходов на ЖКХ. Соответствующий законопроект готовится внести в Госдуму глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишут «Известия».
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