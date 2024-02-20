Минобороны США ищет стартовый комплекс для Starship

Starship на «Звездной базе» в Бока-Чика, штат Техас / © NSF Космические силы в сотрудничестве с NASA, Федеральным управлением гражданской авиации и Береговой охраной США рассматривают несколько вариантов для нового стартового комплекса Starship.
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