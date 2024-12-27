Стартапы торговых представителей с искусственным интеллектом переживают бум. Так почему же венчурные капиталисты насторожены?

Если вы действительно спросите венчурных капиталистов об инвестициях в стартапы в области искусственного интеллекта, они скажут вам, что компании активно экспериментируют, но очень медленно внедряют решения на основе искусственного интеллекта в свои текущие бизнес-процессы.
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