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Стало известно, что скрывает квартира Ларисы Долиной за 250 млн рублей

В апартаментах Ларисы Долиной есть сауна, джакузи и розовая комната. Россиянам рассказали, что еще хранит квартира за 250 млн рублей.

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