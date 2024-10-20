В Нижегородской области 4 пожарных пострадали после атаки дронов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 октября, ФедералПресс. Этой ночью российские средства радиоэлектронной борьбы отразили украинскую беспилотную атаку на территории дзержинской промышленной зоны в Нижегородской области.
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