В графике Путина пока нет встречи с послом России в США, заявил Песков

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Встречи с новым послом РФ в США Александром Дарчиевым накануне его отбытия в Вашингтон пока нет в графике российского президента Владимира Путина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.