В графике Путина пока нет встречи с послом России в США, заявил Песков

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Встречи с новым послом РФ в США Александром Дарчиевым накануне его отбытия в Вашингтон пока нет в графике российского президента Владимира Путина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии