Филипп Киркоров получил в глаз за предложение руки и сердца

Певец Филипп Киркоров рассказал, на что пошел после развода с Аллой Пугачевой. Не секрет, что в свое время артисту приписывали немало романов, в том числе с коллегой по цеху Машей Распутиной, с которой они одно время плодотворно сотрудничали.