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    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Филипп Киркоров получил в глаз за предложение руки и сердца

Певец Филипп Киркоров рассказал, на что пошел после развода с Аллой Пугачевой. Не секрет, что в свое время артисту приписывали немало романов, в том числе с коллегой по цеху Машей Распутиной, с которой они одно время плодотворно сотрудничали.

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