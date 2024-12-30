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НБА оштрафовала Энтони Эдвардса на 100 тысяч долларов за использование ненормативной лексики во время интервью

Лига оштрафовала защитника «Миннесоты» на 100 000 долларов за использование ненормативной лексики во время интервью в прямом эфире.

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