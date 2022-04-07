Кучеров вышел на 14-е место по голам (235) в НХЛ среди россиян, догнав Самсонова

Форвард «Тампы» Никита Кучерова забросил шайбу в матче с «Вашингтоном» (3:4). Нападающий забил 235-й гол в чемпионатах НХЛ и вышел на 14-е место в истории среди россиян, сравнявшись с Сергеем Самсоновым.

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