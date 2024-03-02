Маск оценил заявление о будущем Крыма и Донбасса

Бизнесмен согласился, что они должны остаться российскими. Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал заявление основателя крупнейшей американской ЧВК Blackwater Эрика Принса о необходимости завершения конфликта на Украине с признанием за Россией Крыма и Донбасса.