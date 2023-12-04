Обиделся. Режиссёр Александр Сокуров объявил о завершении своей творческой карьеры. Причины

Знаменитость жёстко высказался о своём отъезде из России после завершения трудовой деятельности.Известный режиссёр Александр Сокуров сообщил о том, что принял решение прекратить свою профессиональную карьеру.
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