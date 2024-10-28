Делимся рецептом изумительного лакомства, которое придется по душе каждому за столом.

В Советском Союзе самым популярным рецептом курабье считается тот, который пришел к нам из Персии (читайте также: «С детства с любовью: 6 лучших советских блюд, которые вам захочется приготовить сейчас»).
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