Кухня и дом
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Кухня и дом

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Свежие комментарии

Делимся рецептом изумительного лакомства, которое придется по душе каждому за столом.

Делимся рецептом изумительного лакомства, которое придется по душе каждому за столом.

﻿﻿В Советском Союзе самым популярным рецептом курабье считается тот, который пришел к нам из Персии (читайте также: «С детства с любовью: 6 лучших советских блюд, которые вам захочется приготовить сейчас»).

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НС
Наталья Середа
Сахарная пудра 2 ст.Понимать 2 стакана?
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5 час.

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