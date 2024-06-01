В Германии предложили дерзкий план из-за России

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала власти Германии зарегистрировать примерно 900 тысяч резервистов из-за «российской угрозы», ее слова приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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