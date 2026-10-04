АвтоИдеи
Автомобили
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

АвтоИдеи

153 подписчика

Почему ЗИЛ-164 стал «переходным» грузовиком: история доработок ЗИС-150

Почему ЗИЛ-164 стал «переходным» грузовиком: история доработок ЗИС-150

Когда речь заходит о советских грузовиках послевоенной эпохи, обычно вспоминают легендарный ЗИС-150 или его более позднего наследника ЗИЛ-130.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым