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Обзоры PlayStation 5 Pro, обратная совместимость для Switch 2, Hogwarts Legacy — часть сериала…

Обзоры PlayStation 5 Pro, обратная совместимость для Switch 2, Hogwarts Legacy — часть сериала…

Divinity: Original Sin II — Definitive Edition получит нативные версии для PlayStation 5 и Xbox Series, первые обзоры PlayStation 5 Pro, Nintendo отчиталась о своих результатах за второй квартал финансового года и рассказала о Switch 2, журналисты опубликовали финальные обзоры Metro Awakening, продолжение Hogwarts Legacy свяжут с сериалом, Riot Games обещает больше развлекательного медиа.

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