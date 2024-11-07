Divinity: Original Sin II — Definitive Edition получит нативные версии для PlayStation 5 и Xbox Series, первые обзоры PlayStation 5 Pro, Nintendo отчиталась о своих результатах за второй квартал финансового года и рассказала о Switch 2, журналисты опубликовали финальные обзоры Metro Awakening, продолжение Hogwarts Legacy свяжут с сериалом, Riot Games обещает больше развлекательного медиа.