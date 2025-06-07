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Закон и Порядок

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Вот это поворот! Мама Наташи Королевой, которая ещё недавно размахивала украинским флагом теперь хочет получить российский паспорт

Вот это поворот! Мама Наташи Королевой, которая ещё недавно размахивала украинским флагом теперь хочет получить российский паспорт

Интересная жизнь с Vera Star Фото: gazeta.ru Не секрет, что некоторое время назад мама Наташи Королёвой, давно разменявшая восьмой десяток Людмила Порывай, наговорила столько лишнего, что спровоцировала не только волну негатива со стороны российского общества, но ещё и спровоцировала разлад внутри звёздной семьи.

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