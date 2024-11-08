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В России разработали алгоритм безопасного курса и скорости судна в штормовых условиях

В России разработали алгоритм безопасного курса и скорости судна в штормовых условиях

Капитанам приходится сталкиваться с непредсказуемым поведением судна в штормовых условиях. Основная проблема - резонансная качка, когда колебания корпуса судна синхронизируются с волнами, что приводит к резкому увеличению амплитуды раскачивания и угрозе потери устойчивости.

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