Киберэксперт Зыков: мошенники могут использовать списки должников в подъезде

Списки должников, содержащие номер квартиры, сумму долга, а возможно и фамилию должника, могут заинтересовать злоумышленников, рассказал в беседе с RT главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.
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