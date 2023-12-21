Рост спроса на память в серверном сегменте позволил Micron улучшить финансовый прогнозВ календаре Micron Technology тридцатого ноября завершился первый квартал фискального 2024 года, и говоря о показателях второго квартала, руководство сформировало благоприятный прогноз, который превзошёл ожидания аналитиков.
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