🇻🇳🇵🇭 О развивающемся сотрудничестве Вьетнама и Филиппин Важным событием для Азиатского региона стало подписание Вьетнамом и Филиппинами соглашения о намерениях сотрудничать в сфере безопасности.
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🇻🇳🇵🇭 О развивающемся сотрудничестве Вьетнама и Филиппин Важным событием для Азиатского региона стало подписание Вьетнамом и Филиппинами соглашения о намерениях сотрудничать в сфере безопасности.
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