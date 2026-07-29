Сбер рассказал нижегородским застройщикам о ситуации на первичном рынке жилья

В общественном пространстве «Гараж» от Сбера состоялся круглый стол для нижегородских застройщиков. Представители банка, Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области и регионального управления Росреестра проанализировали динамику первичного рынка недвижимости и его влияние на ипотечное кредитование.