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Нижегородская правда

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Сбер рассказал нижегородским застройщикам о ситуации на первичном рынке жилья

В общественном пространстве «Гараж» от Сбера состоялся круглый стол для нижегородских застройщиков. Представители банка, Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области и регионального управления Росреестра проанализировали динамику первичного рынка недвижимости и его влияние на ипотечное кредитование.

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