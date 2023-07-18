ЧВК «Вагнер» закрывает учебную базу компании в Молькино в связи с передислокацией

Главное, чтобы наше МО этому подразделению "палки в колеса" снова не вставляло! А то в МО те еще умельцы! Пригожин будет требовать по списку что положено, а крутые снабженцы из МО начнут рассказывать, что этого нет, того нет, пятого нет и десятого нет. На складе лежит, а привезти не можем. Вот вам и новый конфликт.

Вадим Мордашов

Всё, что надо знать простому обывателю – спаситель России у России давно уже есть. У спасителя есть свои люди. И если Шойгу министр обороны, значит так надо Президенту. А все, кто тявкают против – враги Государства Российского. Пригожин себя дискредитировал. Тем, кто из секты ревнителей затеявшего смуту бывшего ЗЕКа Пригожина скажу так – не обманывайте себя и людей: благодаря алчности олигарха Пригожина, Вагнер на территории России - ФСЁ! Услуги спецов-вагнеровцев будут востребованы в Сирии, ЮАР, станах Африки, Южной Америки… Белоруссии… Но там они будут ВЫПОЛНЯТЬ СВОЮ РАБОТУ по прямым договорам с правительствами этих стран и скорее всего под другими названиями (экспедиционные корпуса «Моцарт», «Бетховен», «Шостакович», «Чайковский»…) Но на территории России ЛЮБАЯ военная сила должна подчиняться только ГОСУДАРСТВУ!!!