Речь о машинах стоимостью от 10 млн рублей. Это максимальный показатель с 2014 года, когда в России ввели так называемый налог на роскошь, и на треть больше, чем годом ранее (около 4,9 млрд рублей).
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