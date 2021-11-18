Тристан Томпсон – о мотивации в «Сакраменто»: «Вдохновлять на матчи должен не чертов тренер, а сами игроки»

Бигмен «Сакраменто» Тристан Томпсон эмоционально высказался об источниках вдохновения на игру после поражения от «Миннесоты» (97:107), которое стало для команды пятым в последних шести матчах.

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