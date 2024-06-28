Яркое выступление председателя СК в Петербурге показалось возмутительным некоторым парламентариям из-за расхожего шуточного словосочетания.
Следствие по «Госдуре»: как мигранты рассорили Бастрыкина и депутатов
Комментарии
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валерии темников
Валера, Нарусова не в Думе, она депутат Совета Федерации. Представитель Тывы. И то что она до сих пор на свободе подтверждает то что она НЕ дура..... и дочь родила ну очень умную. А АРБ со временем будет вынужден отступиться от этой темы.... Так и будет Людочка тувинкой до той поры ..... "Или Шах помрёт, или осёл сдохнет"- мудрость от Хаджи Насреддина.
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16 час.
rМ
ruslava Митькина
Сколько раз писала-разогнать этот состав Думы к чертовой матери, засели одни инагенты, артисты и спортсмены с двойными гражданствами и отпрысками за бугром. Они против Россиян, они вредители, они вши на теле общества. Надо ставить вопрос ребром! Всех депутатов, кто голосовал против законов о мигрантах - высылать жить на родину этих мигрантов без права возврата!
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16 час.
фарид сабиров
Про их гнилое нутро ни кто и ни когда не сомневался , занесли приняли не занесли не приняли. Ясно как под солнцем. А что бы не поизвращаться если есть неприкосновенность , она ведь к туловищу а не к деньгам. Ежу же понятно все за деньги и сидят они там не ради ИНТЕРЕСА НАРОДА. А личного интереса и интереса кто платит. Ничего святого просто жадность.
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15 час.
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