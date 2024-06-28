Следствие по «Госдуре»: как мигранты рассорили Бастрыкина и депутатов

валерии темников Валера, Нарусова не в Думе, она депутат Совета Федерации. Представитель Тывы. И то что она до сих пор на свободе подтверждает то что она НЕ дура..... и дочь родила ну очень умную. А АРБ со временем будет вынужден отступиться от этой темы.... Так и будет Людочка тувинкой до той поры ..... "Или Шах помрёт, или осёл сдохнет"- мудрость от Хаджи Насреддина.

rМ ruslava Митькина Сколько раз писала-разогнать этот состав Думы к чертовой матери, засели одни инагенты, артисты и спортсмены с двойными гражданствами и отпрысками за бугром. Они против Россиян, они вредители, они вши на теле общества. Надо ставить вопрос ребром! Всех депутатов, кто голосовал против законов о мигрантах - высылать жить на родину этих мигрантов без права возврата!