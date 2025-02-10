Lyft планирует запустить роботакси на базе Mobileye уже в 2026 году

Американская компания по вызову такси Lyft планирует запустить “уже в 2026 году” полностью автономные роботакси в Далласе, работающие на технологии Mobileye, заявил генеральный директор Дэвид Ришер, которого цитирует Reuters.
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