В Раде заявили о превращении в часть офиса Зеленского

Верховная Рада Украины превратилась в часть офиса президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил член комитета по нацбезопасности и обороне украинского парламента Сергей Рахманин в интервью изданию «Украинская правда».
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