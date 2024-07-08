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АЭС США в Армении: Пашинян и Байден не знают, куда деть ядерные отходы без «Росатома

АЭС США в Армении: Пашинян и Байден не знают, куда деть ядерные отходы без «Росатома

Армения не стала обращаться к России за помощью в строительстве АЭС. И решила идти иным путем: по словам секретаря Совбеза Армена Григоряна, этим займутся американские партнеры.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
США важно застолбить территорию. Расположат пару военных баз  и достаточно.Армения как бы под прикрытием.Азербайджан естественно,свои притязания отменит.И заживет Армения бохато и счастливо.Вот только за строительство и обслуживание АЭС Армении надо будет долго и много платить.Навряд ли США будет за бесплатно все строить.Только в кредит под нормальный процент.Так что Никол рано радуется.Не такая уж и дешевая будет эта электроэнергия.
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16 час.
Серж Южанин
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13 час.
Инна Каракеян
То есть вы  согласны , что  Америка  поступит так  же  как  и Россия (расположит  военную базу) и  ВСЁ. И  что  вы  так  распереживались какая  база  будет  в Армении? Вам  не  всё  равно?
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11 час.

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