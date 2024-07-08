Армения не стала обращаться к России за помощью в строительстве АЭС. И решила идти иным путем: по словам секретаря Совбеза Армена Григоряна, этим займутся американские партнеры.
АЭС США в Армении: Пашинян и Байден не знают, куда деть ядерные отходы без «Росатома
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Тимошевский
США важно застолбить территорию. Расположат пару военных баз и достаточно.Армения как бы под прикрытием.Азербайджан естественно,свои притязания отменит.И заживет Армения бохато и счастливо.Вот только за строительство и обслуживание АЭС Армении надо будет долго и много платить.Навряд ли США будет за бесплатно все строить.Только в кредит под нормальный процент.Так что Никол рано радуется.Не такая уж и дешевая будет эта электроэнергия.
Ответить
16 час.
Серж Южанин
Ответить
13 час.
Инна Каракеян
То есть вы согласны , что Америка поступит так же как и Россия (расположит военную базу) и ВСЁ. И что вы так распереживались какая база будет в Армении? Вам не всё равно?
Ответить
11 час.
Свежие комментарии