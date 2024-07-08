АЭС США в Армении: Пашинян и Байден не знают, куда деть ядерные отходы без «Росатома

Виктор Тимошевский

США важно застолбить территорию. Расположат пару военных баз и достаточно.Армения как бы под прикрытием.Азербайджан естественно,свои притязания отменит.И заживет Армения бохато и счастливо.Вот только за строительство и обслуживание АЭС Армении надо будет долго и много платить.Навряд ли США будет за бесплатно все строить.Только в кредит под нормальный процент.Так что Никол рано радуется.Не такая уж и дешевая будет эта электроэнергия.