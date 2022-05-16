Форвард "Рейнджерс" Зибанеджад о шайбе Панарина: это было нереально

Шведский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Мика Зибанеджад прокомментировал заброшенную шайбу российского форварда Артемия Панарина в ворота "Питтсбург Пингвинз" в овертайме седьмого матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шведский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Мика Зибанеджад прокомментировал заброшенную шайбу российского форварда Артемия Панарина в ворота "Питтсбург Пингвинз" в овертайме седьмого матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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