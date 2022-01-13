В США задержали врача, который снабжал допингом спортсменов в Токио-2020

В США задержали врача, который снабжал допингом спортсменов на на летней Олимпиаде-2020 в Токио. 41-летний Эрик Лира, проживающий в Техасе, закупал запрещенные препараты (в основном – EPO и гормон роста) и распространял их среди спортсменов.