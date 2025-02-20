Праздник испорчен: Николь Кидман узнала дурную новость в День святого Валентина

Грабители осквернили семейное гнездо актрисы. Николь Кидман и ее муж Кит Урбан LEGION-MEDIAНиколь Кидман никогда не скрывала, как она привязана к своему дому, какое замечательное убежище она находит в нем, спасаясь от суеты Голливуда.