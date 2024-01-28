Южная Корея усилила наблюдение за КНДР в связи с очередным пуском крылатых ракет

Северная Корея снова провела пуски крылатых ракет с восточного побережья в сторону Японского моря. Об этом сообщает агенство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.
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