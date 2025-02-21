Орловцы отправили гуманитарную помощь штурмовикам

Гуманитарный груз из Орла отправлен накануне, 20 февраля, подразделению штурмовиков. В него вошли генераторы, тепловые пушки, инструменты, электрическое оборудование, рулонный утеплитель, аккумуляторы, термобельё и тёплые вещи, продукты питания, а также письма от школьников с поздравлениями к Дню защитника Отечества.