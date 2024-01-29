Здравие скупают: высокий спрос поднял цены на отдых в санаториях

Отдых в санаториях в 2024 году подорожал на 10–30%, сообщили «Известиям» в профильных ассоциациях. Стоимость растет из-за нехватки здравниц на фоне высокого спроса — туристы стараются забронировать санатории хорошего уровня, а их доля в стране не превышает 20%.