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Царьград

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Мира не будет: ЕС обсуждает расширение военной миссии на Украине

Мира не будет: ЕС обсуждает расширение военной миссии на Украине

Страны ЕС обсуждают расширение военного присутствия на Украине, заявила Каллас.Министры обороны стран Евросоюза на неформальной встрече в Ирландии обсудили создание координационного центра военной тренировочной миссии EUMAM Ukraine в Киеве.

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