Си Цзиньпин подчеркнул важность построения прекрасного Китая и совершенствования механизма надзора за сетями естественных монополий

Пекин, 7 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник призвал прилагать усилия по всестороннему продвижению строительства прекрасного Китая и совершенствованию механизма надзора за сетями естественных монополий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)