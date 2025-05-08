Экс-замглавы Минобороны Попова госпитализировали из СИЗО

Экс-заместителю министра обороны РФ Павлу Попову, находящемуся в СИЗО по делу о хищении средств на нужды подмосковного военно-патриотического парка «Патриот», потребовалась госпитализация, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката обвиняемого Дениса Сагача.
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