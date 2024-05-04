Поздравление ветеранов педагогического труда с праздником.

Учащиеся и коллектив ГУО ´Химовская средняя школа Бобруйского района´ поздравили ветеранов педагогического труда Берёзкину Людмилу Артемовну, Шило Валентину Николаевну, Пасько Нину Аркадьевну, Мурог Тамару Ивановну и Болденко Татьяну Васильевну .
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