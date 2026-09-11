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Зарплата выше 200 тысяч: в России нашлось всего два таких региона

Зарплата выше 200 тысяч: в России нашлось всего два таких региона

В июне 2026 года средняя начисленная зарплата выше 200 тыс. рублей была только в двух регионах России — на Чукотке она составила 255,1 тыс.

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