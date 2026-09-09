МВД сообщает о смертельной аварии на трассе Оренбург – Илек

###A_*_A###9 сентября###A_*_A### в Оренбургской области на трассе Оренбург – Илек произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погиб водитель "Дэу Матиз".
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