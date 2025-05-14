Итальянского депутата выгнали из парламента за попытку пристыдить Мелони

Экстравагантная выходка в отношении премьер-министра Италии Джорджи Мелони стала причиной изгнания секретаря левой оппозиционной партии «+Европа» Риккардо Маджи из Палаты депутатов итальянского парламента, 14 мая сообщили итальянские телеканалы.
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