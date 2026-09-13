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Регионы России

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Патрушев подтвердил зеркальный ответ России на попытки захвата торговых судов

Патрушев подтвердил зеркальный ответ России на попытки захвата торговых судов

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что слова президента Владимира Путина о готовности дать зеркальный ответ на попытки захвата российских торговых судов достигли адресата на Западе.

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