Захарова высмеяла затянувшегося сигарой в прямом эфире Кулебу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 17 февраля, посмеялась над украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, затянувшимся сигарой в эфире украинского новостного телемарафона.
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