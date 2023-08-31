Папа Римский снова возмутил своими высказываниями украинцев Выступая по видеосвязи перед молодыми католиками Санкт-Петербурга, Франциск сказал: "Никогда не забывайте о наследии.
Ватикан делает разворот. Эксперты об обращении Папы Римского к россиянам
Комментарии
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Андрей
жопа у зелебобов запылала....
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9 час.
vasilii_titov_60 титов
Б"""", я скоро поверю в величие Украины. Украина требует,командует,затыкает всем рот-и все подчиняются
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8 час.
Александр Денисов
С назначением этого папы нескладуха вышла у тех католических попов, это не поляк-русофоб, а человек из Латинской Америки и он кое-что понимает в человеческих отношениях.
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3 час.
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