Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Гурьев
    Уважал и уважаю достойного человека. Земля пухом.Евгений Пригожин ...
  • Александр Денисов
    С назначением этого папы нескладуха вышла у тех католических попов, это не поляк-русофоб, а человек из Латинской Амер...Ватикан делает ра...

Ватикан делает разворот. Эксперты об обращении Папы Римского к россиянам

Ватикан делает разворот. Эксперты об обращении Папы Римского к россиянам

Папа Римский снова возмутил своими высказываниями украинцев Выступая по видеосвязи перед молодыми католиками Санкт-Петербурга, Франциск сказал: "Никогда не забывайте о наследии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
жопа у зелебобов запылала....
Ответить
9 час.
vasilii_titov_60 титов
Б&quot;&quot;&quot;&quot;, я скоро поверю в величие Украины. Украина требует,командует,затыкает всем рот-и все подчиняются
Ответить
8 час.
Александр Денисов
С назначением этого папы нескладуха вышла у тех католических попов, это не поляк-русофоб, а человек из Латинской Америки и он кое-что понимает в человеческих отношениях.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх