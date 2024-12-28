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Иномарка снесла чугунное ограждение в центре Челябинска

Иномарка снесла чугунное ограждение в центре Челябинска

Декоративное украшение сложилось в гармошку.ДТП произошло вечером 27 декабря в центре Челябинска на проспекте Ленина.

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