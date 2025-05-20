Как похорошела северная столица после санкций: неожиданный вывод британского эксперта

Британский аналитик посетил Санкт-Петербург во время Международного юридического форума.Во время небольшого путешествия в Санкт-Петербург на Международный юридический форум британский аналитик Александр Меркурис отметил, что не заметил и следа от влияния западных санкций на Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.